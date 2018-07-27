Сбивших СУ-25 объявили в розыск

Подозреваемых обвиняют в издевательстве над телом умершего

Басманный суд Москвы выдал разрешение на арест граждан Сирии, которые в феврале сбили штурмовик Су-25 майора Романа Филипова. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, подозреваемых обвиняют в издевательстве над телом умершего. Они объявлены в международный розыск, передает РИА "Новости".

Майор Роман Филипов погиб 3 февраля во время облета территории в Сирии. Его самолет сбили террористы, а сам пилот в окружении боевиков подорвал себя гранатой, напоминает "Пятый канал".