Сбивших СУ-25 объявили в розыск

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Басманный суд Москвы выдал разрешение на арест граждан Сирии, которые в феврале сбили штурмовик Су-25 майора Романа Филипова. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По ее словам, подозреваемых обвиняют в издевательстве над телом умершего. Они объявлены в международный розыск, передает РИА "Новости".
Майор Роман Филипов погиб 3 февраля во время облета территории в Сирии. Его самолет сбили террористы, а сам пилот в окружении боевиков подорвал себя гранатой, напоминает "Пятый канал".
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