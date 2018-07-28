Умер известный писатель

Ему было 85 лет

Писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни. Об этом рассказала его жена Светлана Колесниченко.

"С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник", – цитирует ее ТАСС.

Войнович является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и др.