Умер известный писатель

Здоровье
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- 10 или 100: как мужчины врут о сексе
- Кремы от солнца оказались бесполезны
693 новости
Писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни. Об этом рассказала его жена Светлана Колесниченко.
"С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник", – цитирует ее ТАСС.
Войнович является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и др.
Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск
Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового