Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер известный писатель

Ему было 85 лет

Писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни. Об этом рассказала его жена Светлана Колесниченко.

"С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник", – цитирует ее ТАСС.

Войнович является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и др.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы нашли место отдыха для Порошенко

Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск

Сеть обомлела: Украинцы полетели в космос до Крещения Руси

Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей