Россию затопит

Страна погрузится под воду из-за изменений в климате

Заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова утверждает, что к концу века большая часть Земли уйдет под воду, в том числе и Россия.

По ее словам, к концу этого столетия средняя температура на планете поднимется на 8 градусов. По этой причине начнется глобальное таяние ледников, и уровень океана повысится на 30 метров.

"У Российской Федерации огромное количество территории расположено в приморских областях на уровне океана. Один сантиметр подъема воды – это потеря нескольких метров суши", – цитирует ее РИА "Новости".

Манаенкова подчеркнула, что больше всего разрушений произойдет на севере страны из-за таяния вечной мерзлоты.

"Вся инфраструктура в северной части РФ была рассчитана на то, что под землей находится вечная мерзлота и твердая основа. Сейчас вся эта инфраструктура может столкнуться с большими рисками", – добавила она.

Несмотря на это, согласно Парижской декларации, мировые государства договорились о снижении выбросов газа в атмосферу, что поможет удержать рост средней температуры ниже 2 градусов. Такие меры позволят предотвратить неминуемую катастрофу для планеты.