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К Москве приближается буря

Фото: GLOBAL LOOK press/ Dmitry Golubovich
Спасатели рекомендуют не выходить на улицу

Москвичей предупредили о надвигающейся буре. Столичный главк МЧС сообщает, что через несколько часов в Москву придет гроза с сильными порывами ветра.

"По информации Росгидромет с 16.00 до 22.00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду", – говорится на сайте ведомства.

Спасатели рекомендуют в такую погоду по возможности не выходить из дома, а на улице не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Кроме того, водителям также советуют не садиться за руль.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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