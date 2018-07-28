К Москве приближается буря

Здоровье
- Названа неожиданная причина быстрого старения
- 10 или 100: как мужчины врут о сексе
- Кремы от солнца оказались бесполезны
693 новости
Москвичей предупредили о надвигающейся буре. Столичный главк МЧС сообщает, что через несколько часов в Москву придет гроза с сильными порывами ветра.
"По информации Росгидромет с 16.00 до 22.00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду", – говорится на сайте ведомства.
Спасатели рекомендуют в такую погоду по возможности не выходить из дома, а на улице не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Кроме того, водителям также советуют не садиться за руль.
Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск
Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового