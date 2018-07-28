К Москве приближается буря

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу

Москвичей предупредили о надвигающейся буре. Столичный главк МЧС сообщает, что через несколько часов в Москву придет гроза с сильными порывами ветра.

"По информации Росгидромет с 16.00 до 22.00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду", – говорится на сайте ведомства.

Спасатели рекомендуют в такую погоду по возможности не выходить из дома, а на улице не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Кроме того, водителям также советуют не садиться за руль.