Президент Незалежной снова опозорился

Петру Алексеевичу особенно неймется ближе к выходным. Видимо, в это время начинается отдых от напряженных будней главы Украины. Порошенко продолжает попытки переписать историю. Очередное его заявление о Крещении Руси изрядно повеселило как политиков, так и пользователей Сети.

Накануне, когда в России, на Украине и других странах праздновали 1030-летие Крещения Руси, одиозный президент Незалежной выступил с нелепым заявлением. Введение христианства как государственной религии он назвал "европейским выбором".

"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор – принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", – заявил Порошенко на торжественной церемонии в Киеве. Его слова передает "Укринформ".

Слова украинского лидера не вызывают ничего, кроме недоумения, отметил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

"Крещение Руси не могло быть "европейским выбором" – тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было", - прокомментировал сенатор странное высказывание президента Незалежной, назвав его нонсенсом.

Порошенко вновь за своё - переписывает историю. Крещение Руси не могло быть «европейским выбором» - тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июля 2018 г.

Интернет-пользователи тоже не остались в стороне, с сарказмом отреагировав на очередную глупость в исполнении политика, и напомнили ему о шумерах (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Не нонсенс, а просто не опохмелился вовремя"

"Закусил хотя-бы перед 0.5:)"

"Какое ему дело до Руси?У него же Украина от шумеров произошла", – написали они.



Самое смешное, что Порошенко умудрился изобрести новое государство, написав про "Русь-Украину" в своем Twitter, отметил один из комментаторов.