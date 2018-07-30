Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия увеличит поставки мяса в Европу

Несмотря на политические разногласия, мировые страны продолжают скупать нашу продукцию

Россия в течение 6 лет увеличит экспорт мяса в три раза. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

По его словам, в данный момент на экспорт отправляется 300 тыс. т этого вида продукции, однако данная цифра существенно возрастет.

"Мы готовы торговать мясом с Китаем, европейскими странами. Сегодня общались с производителями, которые подтвердили большой экспортный потенциал отрасли и готовность выполнять задачу", – цитирует его "Национальная Служба Новостей".

Таким образом, поставки мяса за границу вырастут до 1 млн т в год.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Из украинской армии бегут офицеры

Кадровые военные бегут от голода

РФ променяла "Русланы" на нечто новое

Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей