Россия увеличит поставки мяса в Европу

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Россия в течение 6 лет увеличит экспорт мяса в три раза. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.
По его словам, в данный момент на экспорт отправляется 300 тыс. т этого вида продукции, однако данная цифра существенно возрастет.
"Мы готовы торговать мясом с Китаем, европейскими странами. Сегодня общались с производителями, которые подтвердили большой экспортный потенциал отрасли и готовность выполнять задачу", – цитирует его "Национальная Служба Новостей".
Таким образом, поставки мяса за границу вырастут до 1 млн т в год.
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