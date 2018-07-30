Россия увеличит поставки мяса в Европу

Несмотря на политические разногласия, мировые страны продолжают скупать нашу продукцию

Россия в течение 6 лет увеличит экспорт мяса в три раза. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

По его словам, в данный момент на экспорт отправляется 300 тыс. т этого вида продукции, однако данная цифра существенно возрастет.

"Мы готовы торговать мясом с Китаем, европейскими странами. Сегодня общались с производителями, которые подтвердили большой экспортный потенциал отрасли и готовность выполнять задачу", – цитирует его "Национальная Служба Новостей".

Таким образом, поставки мяса за границу вырастут до 1 млн т в год.