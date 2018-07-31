В Пакистане спасен альпинист из России

Александр Гуков семь дней ждал помощи на горе Латок-1

Но уже все позади. Об этом сообщила Анна Пиунова, которая участвовала в операции.

"Спасли! Саня в госпитале в Скарду", – написала она в Facebook. Туда альпиниста доставил вертолет.

Гуов находится в тяжелом состоянии, рассказали в российском посольстве в Пакистане. К счастью, обморожений, по словам друзей, он получить не успел, основная проблема – сильная слабость. "Разговаривает с трудом", – добавила Пиунова.

Детали спасательной операции станут известны в ближайшее время, отмечает "Пятый канал".

Неделю назад, когда двое российских альпинистов – Александр Гуков и Сергей Глазунов – решили покорить вершину. На склоне пика Латок-1 в горной системе Каракорум, на севере Пакистана, спортсменов застала непогода.

Глазунов сорвался в пропасть и погиб. А Гуков оказался на отвесной стене на высоте 6,2 тыс. м без припасов и с минимумом снаряжения. Из-за окутавшей вершину сильной облачности спасатели долго не могли добраться к нему на помощь.

Эти двое были в числе участников экспедиции, которая планировала нынешним летом подняться на вершину Латок-1 для съемок фильма "Невозможно – это не навсегда". Первую такую попытку команда предпринимала в 2017 г., но тогда ей помешала погода.