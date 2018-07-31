Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Пакистане спасен альпинист из России

Александр Гуков семь дней ждал помощи на горе Латок-1

Но уже все позади. Об этом сообщила Анна Пиунова, которая участвовала в операции.

"Спасли! Саня в госпитале в Скарду", – написала она в Facebook. Туда альпиниста доставил вертолет.

Гуов находится в тяжелом состоянии, рассказали в российском посольстве в Пакистане. К счастью, обморожений, по словам друзей, он получить не успел, основная проблема – сильная слабость. "Разговаривает с трудом", – добавила Пиунова.

Детали спасательной операции станут известны в ближайшее время, отмечает "Пятый канал".

Неделю назад, когда двое российских альпинистов – Александр Гуков и Сергей Глазунов – решили покорить вершину. На склоне пика Латок-1 в горной системе Каракорум, на севере Пакистана, спортсменов застала непогода.

Глазунов сорвался в пропасть и погиб. А Гуков оказался на отвесной стене на высоте 6,2 тыс. м без припасов и с минимумом снаряжения. Из-за окутавшей вершину сильной облачности спасатели долго не могли добраться к нему на помощь. 

Эти двое были в числе участников экспедиции, которая планировала нынешним летом подняться на вершину Латок-1 для съемок фильма "Невозможно – это не навсегда". Первую такую попытку команда предпринимала в 2017 г., но тогда ей помешала погода.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Из украинской армии бегут офицеры

Кадровые военные бегут от голода

От рубля ждут обвала

Курс национальной валюты не внушает доверия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей