Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На рынке жилья грядут изменения

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Повышение взносов застройщиков обернется как плюсами, так и минусами для покупателей

Повышение взносов застройщиков в компенсационный фонд сократит число долгостроев в стране, но в то же время поднимет цены на новостройки. В этом убежден президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. Он прокомментировал анонсированный недавно законопроект, который вносит поправки в Федеральный закон от 29 июля 2017 г. "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Данный законопроект предполагает повышение взносов застройщиков в компенсационный фонд с нынешних 1,2% до 3% с 1 октября 2018 г. и до 6% с 1 января 2019 года.

"Принятие этих изменений, безусловно, будет иметь последствия для всех игроков рынка. Несмотря на то, что увеличение взносов поможет дольщикам чувствовать себя более защищенными, есть и обратная сторона – высока вероятность снижения количества предложений жилья, а вслед за этим могут вырасти и цены на новостройки", – отмечает президент ГК "КОРТРОС".

Иначе говоря, дольщики могут быть уверены – в случае проблем у застройщика его проект непременно доведут до конца на средства компенсационного фонда. Кроме того, нововведение  будет способствовать уходу с рынка небольших, малонадежных девелоперов. Это поможет вернуть доверие покупателей к долевому строительству. В то же время сократится конкуренция на рынке, что не всегда хорошо как для покупателей, так и других строительных компаний.

"Что касается группы компаний "КОРТРОС", то для нас мало что изменится, т.к. долевкой мы практически не занимались. Более того, в целом для нас как крупной компании ситуация довольно благоприятная, поскольку исчезнет масса конкурентов из числа небольших компаний", – пояснил Голубицкий. "Тем не менее хотелось бы, чтобы рынок оставался живым, чтобы на нем появлялись новые интересные проекты", – подчеркнул он.

ГК "КОРТРОС" (правопреемник ГК "РЕНОВА-СтройГруп") занимается возведением объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для потребителей различных сегментов.

Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ярославле, Краснодаре. Под управлением ГК "КОРТРОС" находится портфель проектов на более чем 16 млн. кв. м недвижимости в различных регионах РФ. Группа является признанным лидером российского рынка по вводу жилья.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

От рубля ждут обвала

Курс национальной валюты не внушает доверия

Украина вмешивается в дела Крыма

Угрозы Киева едущим на полуостров европейским политикам всем надоели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей