На рынке жилья грядут изменения

Повышение взносов застройщиков обернется как плюсами, так и минусами для покупателей

Повышение взносов застройщиков в компенсационный фонд сократит число долгостроев в стране, но в то же время поднимет цены на новостройки. В этом убежден президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. Он прокомментировал анонсированный недавно законопроект, который вносит поправки в Федеральный закон от 29 июля 2017 г. "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Данный законопроект предполагает повышение взносов застройщиков в компенсационный фонд с нынешних 1,2% до 3% с 1 октября 2018 г. и до 6% с 1 января 2019 года.

"Принятие этих изменений, безусловно, будет иметь последствия для всех игроков рынка. Несмотря на то, что увеличение взносов поможет дольщикам чувствовать себя более защищенными, есть и обратная сторона – высока вероятность снижения количества предложений жилья, а вслед за этим могут вырасти и цены на новостройки", – отмечает президент ГК "КОРТРОС".

Иначе говоря, дольщики могут быть уверены – в случае проблем у застройщика его проект непременно доведут до конца на средства компенсационного фонда. Кроме того, нововведение будет способствовать уходу с рынка небольших, малонадежных девелоперов. Это поможет вернуть доверие покупателей к долевому строительству. В то же время сократится конкуренция на рынке, что не всегда хорошо как для покупателей, так и других строительных компаний.

"Что касается группы компаний "КОРТРОС", то для нас мало что изменится, т.к. долевкой мы практически не занимались. Более того, в целом для нас как крупной компании ситуация довольно благоприятная, поскольку исчезнет масса конкурентов из числа небольших компаний", – пояснил Голубицкий. "Тем не менее хотелось бы, чтобы рынок оставался живым, чтобы на нем появлялись новые интересные проекты", – подчеркнул он.

ГК "КОРТРОС" (правопреемник ГК "РЕНОВА-СтройГруп") занимается возведением объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для потребителей различных сегментов.

Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ярославле, Краснодаре. Под управлением ГК "КОРТРОС" находится портфель проектов на более чем 16 млн. кв. м недвижимости в различных регионах РФ. Группа является признанным лидером российского рынка по вводу жилья.