Изображение министра иностранных дел особенно пригодится некоторым странам

Внешнеполитическое ведомство РФ опубликовало в своем официальном аккаунте в Twitter фотографию главы отечественной дипломатии с национальным флагом. В сопроводительном тексте утверждается, что это изображение способно творить самые настоящие чудеса.



Во-первых, оно спасет страждущих от самых тяжелых заболеваний. Нужно только приложить портрет к правильному месту. Во-вторых, в особо запущенных случаях фото Сергея Лаврова поможет прогнать дьявола.

"Фото целебное. Прикладывать к больным местам. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", – говорится в пояснительном твите.

Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма pic.twitter.com/iCGeeRtBcl — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 июля 2018 г.

По всей видимости, в качестве средства очищения от нечисти министр использует российский триколор. Профессиональные экзорцисты пользуются крестом, поскольку силы тьмы его не переносят. Очевидно, что аналогичный эффект при применении государственного флага РФ возникает у тех стран, которые страдают от острой аллергии на все российское.

В МИД не уточнили, каким именно государствам рекомендуется прибегнуть к помощи чудодейственного средства. Но можно догадаться, что большинство из них сосредоточены к западу от российских границ.

Судя по всему, силы зла, против которых направлена публикация целительного фотоснимка, не могут смириться с тем, что в распоряжении нашей страны появился такой козырь. Иначе как объяснить, что через несколько минут после размещения твит с фотографией Сергея Лаврова был удален. Однако российские дипломаты просто так не сдаются: вскоре чудодейственный пост был опубликован вновь.