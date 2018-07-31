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Американские дипломаты выставили на торги туалетную бумагу

Фото: GLOBAL LOOK press/Elliott Frank
Посольство США совсем обнищало

Экстравагантный способ подзаработать нашли представители дипмиссии в Лондоне. Они продают предметы первой необходимости, что называется.

Объявилось уже более двадцати желающих купить тысячу с лишним рулонов. Возможно, на спрос влияет не столько продавец, в роли которого выступает американское посольство в Лондоне, сколько цена товара.

Она на порядок ниже, чем на прилавках магазинов: 152 фунта стерлингов против 485. Последняя цифра – рыночная стоимость туалетной бумаги, так что выгода очевидна.

В "аннотации" к сбываемому хозтовару дипломаты уточнили, что он ни разу не использовался. В посольстве пояснили, что туалетная бумага – лишь небольшая часть того, что продается на ежегодном аукционе, благодаря которому ведомству удается избавиться от ненужных вещей, оставаясь при этом в плюсе.

На торги выставлен 41 лот, сообщает The Independent. В числе прочих покупателям предлагают по достоинству оценить 11-летний автомобиль Volvo, циркулярную пилу, пылесос и сломанную камеру.

Оксана ПОДТУРКИНА
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