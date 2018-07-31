Крейсер "Аврора" попал в список самых привлекательных достопримечательностей

Документ его командование получило перед Днем ВМФ

Легендарный корабль включили в перечень особо интересных для туристов объектов.

Пополнить почетный список решили представители международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма на сессии в Йоханнесбурге. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу Евразийской организации экономического сотрудничества.

Крейсер уже 70 лет стоит у Петровской набережной. Он участвовал в русско-японской войне. Кроме того, боевой корабль считается символом Октябрьской революции.