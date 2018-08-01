Названы самые болеющие российские регионы

Минздрав проанализировал ситуацию в стране

Алтайский край поставил в прошлом году антирекорд здоровья – в регионе было зафиксировано самое большое число болезней в России: 253 тыс. 429,5 заболевания на 100 тысяч жителей.

Плохо обстоят дела со здоровьем жителей Санкт-Петербурга – 236 тыс. 874,7 заболевания и Ненецкого АО – 230 тыс. 700,8 случаев. В пятерку самых болеющих жителей регионов попали также проживающие в Карелии и республике Коми, сообщает RT со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения РФ.

Самыми здоровыми оказались жители Кабардино-Балкарии – 95 тыс. 473,8 недугов на 100 тысяч населения, Чечни –112 тыс. 108,9 и Курской области – 115 тыс. 123,6. Замыкают пятерку здоровяков республика Тыва и Астраханская область.

В 2017 г. в среднем по России зарегистрировано 161 тыс. 776 заболеваний на 100 тысяч населения.