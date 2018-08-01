Россияне верят в успех без высшего образования

Хорошо устроиться можно и без диплома вуза

Жители нашей страны уверены, что удачное преодоление ступенек карьерной лестницы и комфортная жизнь в целом не зависит от окончания высшего учебного заведения. Все больше россиян высказывают такое мнение.

Вузовский диплом не так важен, как принято считать. Об этом говорят 56% опрошенных. Такие данные приводит ВЦИОМ. Для сравнения – десять лет назад подобных взглядов придерживалось только 45% респондентов.

Кроме того, многие думают, что университет или институт не сильно поможет на пути к успеху. Эти мысли озвучил каждый второй опрошенный, отмечает Flashnord.

Однако приверженцев высшего образования в России остается довольно много – 63% считают, что окончить вуз никогда не помешает.