Россиянин в одночасье стал миллионером

Счастливый билет стоил всего 400 рублей

Везунчиком оказался житель Краснодара. Во вторник на него свалилось неожиданное счастье. Он выиграл в гослотерею почти 75 миллионов рублей.

Розыгрыш состоялся 31 июля, передает РИА Новости со ссылкой на организаторов. Как выяснилось, за этот год кругленькие суммы в размере от 50 миллионов получили шесть везунчиков по всей России.

А рекордсменкой по самому солидному выигрышу является жительница Воронежской области, отмечает URA.RU. Пенсионерка стала обладательницей почти 506 миллионов рублей.