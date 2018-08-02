Россиянин в одночасье стал миллионером

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Везунчиком оказался житель Краснодара. Во вторник на него свалилось неожиданное счастье. Он выиграл в гослотерею почти 75 миллионов рублей.
Розыгрыш состоялся 31 июля, передает РИА Новости со ссылкой на организаторов. Как выяснилось, за этот год кругленькие суммы в размере от 50 миллионов получили шесть везунчиков по всей России.
А рекордсменкой по самому солидному выигрышу является жительница Воронежской области, отмечает URA.RU. Пенсионерка стала обладательницей почти 506 миллионов рублей.
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