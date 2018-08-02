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Более 50 человек признали пострадавшими при массовом отравлении на теплоходе

ЧП произошло на борту "Лунной сонаты"

В ходе следствия выяснилось, что медкнижки некоторых сотрудников не соответствуют требованиям. В результате проверок от работы отстранили 46 человек.

"Допрошены более 90 членов экипажа, произведены выемки документов в судоходной компании и непосредственно на теплоходе", – цитирует FlashNord сообщение пресс-службы Следственного комитета.

Напомним, об отравлении стало известно накануне. Пассажиры теплохода "Лунная соната" во время круиза начали жаловаться на плохое самочувствие. Из-за ЧП лайнер отправился обратно в Санкт-Петербург, откуда отплыл 29 июля. Симптомы отравления появились у ста человек. Среди пострадавших был подросток, его госпитализировали. Всего на теплоходе было 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Следователи возбудили уголовное дело, директора ресторана задержали. 

Виктория БАЛАЯН
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