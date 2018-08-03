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Умер олимпийский чемпион

Виктору Тюменеву был 61 год

Трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею 1984 г. ушел из жизни вечером 2 августа.

Хоккейный клуб "Спартак", за который играл Виктор Тюменев, выразил глубокие соболезнования друзьям и родным спортсмена.

"Скончался... один из лучших центрфорвардов в истории красно-белых Виктор Тюменев", – говорится в сообщении на официальном сайте.  

Прощание состоится 5 августа. Тюменева похоронят в Москве.

Виктория БАЛАЯН
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