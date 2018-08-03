Умер олимпийский чемпион

Здоровье
- Трезвый образ жизни грозит опасностью
- Найден простой способ сохранить здоровье
- Накачанные арбузы оказались мифом
705 новости
Трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею 1984 г. ушел из жизни вечером 2 августа.
Хоккейный клуб "Спартак", за который играл Виктор Тюменев, выразил глубокие соболезнования друзьям и родным спортсмена.
"Скончался... один из лучших центрфорвардов в истории красно-белых Виктор Тюменев", – говорится в сообщении на официальном сайте.
Прощание состоится 5 августа. Тюменева похоронят в Москве.
Американские сенаторы разразились угрозами в адрес российского суверенного долга
Незалежная не может смириться, что ее не видят в альянсе