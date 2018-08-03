Звезда хоккея на тракторе "проехался" по антироссийским санкциям

Российский легионер в США Панарин объяснил американцам, что экономическая война с РФ бессмысленна

Спорт вне политики – давно устаревший лозунг. Очередь дошла до хоккея. Нападающий нашей сборной Артемий Панарин, защищающий также честь клуба с американского континента, аргументированно изложил о бесполезности ограничительных мер.

В частности, за рулем "своего трактора" он рассказал подписчикам в Instagram, как отразились санкции на российских фермерах.

"Живем как жили. Курица есть, корова есть, трактор имею. Курица яйца несет, корова — молоко, мясо есть, если что. Поэтому проживаем нормально, свое производство имеем, все нормально", – отчитался голосу за кадром Панарин.

Съемка велась в Челябинской области, в его родном Коркино. Артемий мастерски исполнил роль работяги, который похвастался не только безотбойным спросом на натурпродукт агрария, но и наличием сразу нескольких отживших свой век мобильных телефонов.

"Телефон звонит, разрывается. Два имею телефона. "Раскладушка" вот", – пояснил хоккеист.

#коркино Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 2 Авг 2018 в 10:38 PDT

В США Артемий Панарин играет с прошлого года за "Коламбус Блю Джекетс". Он выходил на лед 81 раз в регулярном сезоне-2017/2018. На его счету 27 точных шайб и 55 голевых передач.

Между тем не совсем понятно, какие санкции ему не страшны. В закадровом вопросе фигурируют "иностранные компании".

Сейчас в России действует запрет на ввоз ряда продуктов из США, Австралии, Канады, Норвегии, стран Евросоюза и других. Такой "сюрприз" РФ преподнесла Западу в ответ на нападки за "крымскую весну" и украинский конфликт, из-за чего, собственного говоря, и возникли антироссийские санкции.