Скончался известный армянский ученый

Ему было 96 лет

Скончался армянский ученый, иностранный член Российской академии наук Сергей Амбарцумян. Об этом сообщили в президиуме Национальной академии наук Армении (НАН).

Амбарцумян – доктор технических наук, академик АН Армянской ССР с 1965 года. В 1970-1977 годах был директором Института механики, в 1977-1991 годах – ректором Ереванского государственного университета, передает РИА "Новости".