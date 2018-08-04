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Скончался известный армянский ученый

Ему было 96 лет

Скончался армянский ученый, иностранный член Российской академии наук Сергей Амбарцумян. Об этом сообщили в президиуме Национальной академии наук Армении (НАН).

Амбарцумян – доктор технических наук, академик АН Армянской ССР с 1965 года. В 1970-1977 годах был директором Института механики, в 1977-1991 годах – ректором Ереванского государственного университета, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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