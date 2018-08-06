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Раcчлененного Сталина нашли в челябинском пруду

Фото: wikipedia.org/Szeder László
Памятник вождю лежал на дне более 60 лет

В Челябинской области в конце прошлой недели волонтеры обнаружили в водоеме памятник Иосифу Сталину – планируется, что после реставрации он будет отправлен в местный музей.

Директор музейно-краеведческого центра Кусы Наталья Ростовцева сообщила, что бетонный монумент ранее стоял в городском парке и был демонтирован в 1956 году.

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"Это была зима, памятник распилили и через прорубь бросили в пруд... его обнаружили... после того, как в пруду понизился уровень воды", – приводит РИА "Новости" слова Ростовцевой. Директор добавила, что, хотя памятник пролежал в воде более шести десятилетий, он хорошо сохранился – видны черты лица, однако разрушена часть шеи.

После того как части бетонного Сталина достанут из пруда, их отреставрируют: очистят от ила и снимут верхний слой бетона на одном из местных предприятий. Затем монумент отправится на временное хранение в музей. 

Валентина МАЙОРОВА
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