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Названа дата пришествия НЛО

Фото: pixabay.com
Австралиец уже приготовил место для посадки инопланетного гостя

В городе Киабрам школьник утверждает, что у него есть видение о скором пришествии на Землю космического корабля пришельцев. Юноша с раннего детства предсказывал глобальные события и очень редко ошибался.

По его словам, с ним якобы общался Бог, который рассказал ему о тайне создания Вселенной, а также сообщил, что он не бестелесен и уже скоро посетит нашу планету, передает Vista News.

Мальчик немедленно поделился увиденным с администрацией города и попросил выделить площадку, так как корабль должен приземлиться в августе этого года. Однако ему никто не поверил.

Юноша не отчаялся и сам нашел место для посадки. Теперь осталось только ждать действительно ли мистический корабль посетит нашу планету.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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