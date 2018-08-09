Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Мэтр скончался через сутки после получения новой должности

На 61 году ушел из жизни Заслуженный артист РФ, худрук московского Экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" Дмитрий Брусникин. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня умер Дмитрий Брусникин. Наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить. Впереди было очень много планов... Всю информацию о прощании, о дате и времени похорон мы сообщим позже", – говорится в заявлении.

По информации telegram-канала Super, причиной смерти Брусникина стал рак.

Стоит отметить, что еще накануне Брусникина перевели с должности директора на пост художественного руководителя "Практики" приказом департамента культуры Москвы. Об этом говорится на странице а Facebook.

В театре уже сообщили, что ближайший концерт отменен.

Дмитрий Брусникин начинал карьеру в кинематографе как актер, снявшись в нескольких десятках фильмов и телесериалов. Среди наиболее известных – "Отряд", "Марш Турецкого", "Петербургские тайны" и "Таинственная страсть".

В последствии Брусникин снял более десятка лент, включая такие фильмы как "Чехов и Ко", "Саломей" и "Сыщики 2".