Белый дом пытается бездоказательно запугать мир "секретным веществом" Кремля

Британцы уже несколько месяцев хотят заверить весь мир, что у России было вещество "Новичок", которым якобы "агенты" Кремля отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В эту сказку поверили в США. В совместном исследовании американского Министерства обороны и заокеанской Академии наук утверждается, что мир находится в опасности из-за биологического оружия, которое разрабатывают во "вражеских государствах".

Эксперты в отчете намекают, что безопасности стран угрожают не только террористы, но и Россия, так как сейчас она озлоблена из-за противостояния с Западом и хочет насолить своему главному сопернику. При этом отмечается, что вирус уже готов и его назвали "Антиамериканец", передает "Свободная пресса".

Однако высокопоставленный сотрудник Минобороны США Христиан Хассель успокоила граждан. По ее словам, пройдет еще не один десяток лет, прежде чем появятся высокоэффективные смертельные вирусы и "бактерии-убийцы".

Отмечается, что в последнее время американское правительство ежегодно увеличивает расходы на военную синтетическую биологию, однако такой же тенденции в России замечено не было. Поэтому все обвинения Вашингтона голословны.