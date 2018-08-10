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Умер народный советский художник

Konstantin Kokoshkin/ Global look
Произведения скульптора хранятся в собраниях крупнейших музеев страны

В Москве 10 августа в возрасте 99 лет скончался академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян.

О смерти скульптора сообщается на сайте Российской академии художеств. Самые известные работы художника – монументы архитектурного ансамбля на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, памятник деятелю армянской культуры Микаэлу Налбандяну в Ереване, конкурсные проекты памятников В. Маяковскому, М.Ю. Лермонтову, Н.Г. Чернышевскому для Москвы.

Информация о времени и месте похорон будет сообщена позже. 

Валентина МАЙОРОВА
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