Умер народный советский художник

Произведения скульптора хранятся в собраниях крупнейших музеев страны

В Москве 10 августа в возрасте 99 лет скончался академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян.

О смерти скульптора сообщается на сайте Российской академии художеств. Самые известные работы художника – монументы архитектурного ансамбля на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, памятник деятелю армянской культуры Микаэлу Налбандяну в Ереване, конкурсные проекты памятников В. Маяковскому, М.Ю. Лермонтову, Н.Г. Чернышевскому для Москвы.

Информация о времени и месте похорон будет сообщена позже.

