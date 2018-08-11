Трамп оскорбил сотрудников ФСБ

Политик жестко раскритиковал бывших работников

Президент США Дональд Трам назвал экс-сотрудников ФСБ "клоунами и неудачниками". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звёздную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми, Маккейбом, Питером Стржоком и его прекрасной любовницей Лизой Пейдж, а также другими высокопоставленными чиновниками, которые были отстранены или уволены?" – написал политик.

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Трамп подчеркнул, что множество людей пострадали от этих работников.