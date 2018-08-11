Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп оскорбил сотрудников ФСБ

Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Cahn
Политик жестко раскритиковал бывших работников

Президент США Дональд Трам назвал экс-сотрудников ФСБ "клоунами и неудачниками". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звёздную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми, Маккейбом, Питером Стржоком и его прекрасной любовницей Лизой Пейдж, а также другими высокопоставленными чиновниками, которые были отстранены или уволены?" – написал политик.

По теме

Трамп подчеркнул, что множество людей пострадали от этих работников. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Афины рвут связи с Москвой

Трения между странами усиливаются

Эрдоган нашел замену доллару

Турецкий лидер не намерен проигрывать экономическую войну Америке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей