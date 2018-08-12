Скончался Анатолий Узденский

В возрасте 66 лет ушел из жизни российский актер театра "Современник", народный артист РФ Анатолий Узбекский. Об этом сообщили в самом театре.

"Анатолий Ефимович ушёл из жизни в Новосибирске. В "Современнике" начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце, – говорится в сообщении.

Артист был известен по ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Ментовские войны", "Каменская".

В "Современнике" Узденский играл на протяжении 13 лет и запомнился по ролям в постановках "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы" и "Три сёстры".