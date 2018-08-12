Умер актер из "Убойной силы" и "Каменской"
В возрасте 66 лет ушел из жизни российский актер театра "Современник", народный артист РФ Анатолий Узбекский. Об этом сообщили в самом театре.
"Анатолий Ефимович ушёл из жизни в Новосибирске. В "Современнике" начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце, – говорится в сообщении.
Артист был известен по ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Ментовские войны", "Каменская".
В "Современнике" Узденский играл на протяжении 13 лет и запомнился по ролям в постановках "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы" и "Три сёстры".
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