Названа причина смерти звезды "Что? Где? Когда?"

Он страдал от тяжелой болезни

В Санкт-Петербурге скончался игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс. Его коллеги рассказали о причине смерти.

Сообщается, что Басс страдал от острого лейкоза, сильно прогрессировавшего в течение месяца. При этом он находился на лечении в Израиле, однако врачи так и не смогли ему помочь, передает РИА ФАН.

Михаил Басс впервые сыграл в телеверсии игры в 1990 г. в составе команды Алексея Блинова, в 2002-м в составе команды Александра Друзя Басс выиграл на клубном чемпионате мира.

Позднее игрок помогал детским командам, был тренером команды санкт-петербургской Главной хоральной синагоги.



