На Камчатке нашли монстра

Из глубин океана вынырнуло таинственное нечто

После сильного шторма на Камчатке обнаружили выброшенное на берег таинственное существо, похожее на покрытого шерстью кита.

"Делюсь с вами этой невероятной находкой. Что самое интересное что оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может это какое либо древнее существо.🤔 Вот если бы отправить ученых в это место чтоб они на это чудо посмотрели", – написала на страничке в Facebook пользователь Светлана Дяденко.

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Пользователи Сети по-разному отреагировали на фотографии чудовища. "Собаку не стригли долго может?", "Это гиганский муравьед. Умер от голода", "Кам-Несси)))" – пошутили в комментариях к посту.

Однако нашлись и те, кто серьезно отнесся к находке. "Это глобстер – жировая ткань мертвого кита", объяснили они и оставили подробное описание того, что это такое.

Ученые называют глобстером (или блобом) неопознанную органическую массу, которую периодически находят на берегах океанов или других водоемов, чаще всего после бури. Вероятно, ее выбрасывает волнами на берег. "Теоретически глобстеры могут представлять собой новые, неизвестные науке виды животных ("криптиды"), – добавили любители животного мира.

Заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев заявил, что на берег выбросило останки разлагающегося кита. "Под воздействием моря, времени и различных животных, от самых мелких до крупных, кит часто приобретает причудливые формы. Это только часть кита, не целый экземпляр", – рассказал Корнев агентству "КАМ24".



Сама Светлана отметила, что люди всегда хотят верить в сказки, "даже тогда, когда выдвинут факт от научных сотрудников Камчатского НИРО" .