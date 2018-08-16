Из Питера полетят новые "Ласточки"

Между Северной столицей и одним из больших городов России скоро начнут курсировать скоростные поезда

С 24 августа по вечерам из Санкт-Петербурга в Псков поедут пассажирские составы. Об этом рассказали в пресс-службе "Российских железных дорог".

С Балтийского вокзала "Ласточки" будут отправляться в 20:15, а в Псков прибывать в 23:45. Возвращаться в город на Неве они будут в 21:35, выехав в 18:05.

Остановок по пути будет всего четыре. Купить билет на вечерний скоростной поезд можно уже сейчас, сообщили FlashNord в РЖД.

С 4 августа между Санкт-Петербургом и Псковом курсируют пятивагонные "Ласточки" в комплектации "Премиум". И за первую неделю с момента запуска ими было перевезено 6,4 тысячи пассажиров. А выкупаются почти 100% всех билетов.