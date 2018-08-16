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Умерла королева соула Арета Франклин

Арета Франклин. Фото: GLOBAL LOOK press/Ricky Fitchett
Американская певица скончалась в своем доме

"Королева соула" Арета Франклин умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщается в Twitter Associated Press в четверг, 16 августа.

По информации агентства, американская певица скончалась в собственном доме в Детройте.

Буквально на днях, 12 августа, кинокритик Роджер Фридман сообщил в колонке на портале Showbiz 411, что она находится при смерти: Франклин серьезно больна, семья собралась у ее постели и просит поклонников молиться за нее.

Как пишет AP, причиной смерти исполнительницы стал рак поджелудочной железы. Страшный диагноз был поставлен ей еще в 2010 году.

"Официальной причиной смерти Франклин стал рак поджелудочной железы нейроэндокринного типа. Это было подтверждено ее онкологом доктором Филиппом Филлипсом из Института рака Барбары Энн Карманос в Детройте, штат Мичиган", – следует из заявления агента певицы Гвендолин Куинн, распространенного позже сегодня в Click on Detroit.

На смерть звезды отреагировал на своей странице в Twitter и президент США Дональд Трамп.

"Королева соула Арета Франклин погибла. Она была великой женщиной с прекрасным даром от бога, ее голосом. Людям будет ее не хватать!" – написал глава государства.

В 2008-м журнал Rolling Stone признал Франклин величайшей певицей в истории.

Елена УСОВА
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