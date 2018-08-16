В Подмосковье поставили памятник неродившимся детям

Это вторая подобная скульптура в России

Памятник нерожденным детям появился в деревне Голубое Солнечногорского района Подмосковья. Он посвящен всем малышам, которые так и не смогли увидеть свет.

На постаменте установлены две скульптуры – мать и дитя, протягивающее к ней руку. Причем, фигура ребенка изготовлена из полупрозрачного материала.

Подобных памятников в России всего два. Первый установлен в Сургуте. Они созданы по образу оригинальной скульптуры словацкого мастера Мартина Худачека. Автором российского изваяния стал скульптор, не пожелавший открыть свое имя, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".