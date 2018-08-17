В Питере закрыли несколько вузов

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Это коснулось негосударственных высших учебных заведений. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Рособрнадзора.
В Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права запретили принимать из-за того, что вуз не исполнил предписаний в установленные сроки, пояснили в ведомстве.
Также Рособрнадзор прекратил прием в Сочинский институт моды, бизнеса и права. У этого учебного заведения тоже отозвали госаккредитацию.
Теперь оба этих вуза не могут продолжать обучение студентов, отмечает FlashNord.
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