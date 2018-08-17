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Тыква Дуся обогнала сородичей

Бахчевая культура из Луховиц побила рекорд России

Настоящего гиганта вырастил на своем огороде садовод-любитель. Овощ уже весит 500 кг, но продолжает расти.

Хозяин назвал огромную тыкву Дусей. Он заботливо поместил ее в отдельной теплице, где созданы все необходимые условия для гиганта, на котором, по словам мужчины, можно лежать как на кровати.

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Садовод рассказал, с чего все началось. По словам мужчины, он решил вырастить овощ-гигант после того, как посмотрел в Сети ролики о выращивании фермерами из США огромных тыкв.

А семечко купил "у рекордсмена прошлого года", сообщил Андрей.

"В прошлом году Александр Чусов вырастил тыкву весом 423 килограмма, моя же уже далеко за 500. Думаю, это будет новым рекордом России", – добавил он.

Скоро тыкву нужно будет снять с грядки и привезти на выставку или на ярмарку в Луховицы, но это уже решит сам хозяин, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА
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