Володин отметил успешные действия России и Турции в Сирии

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Анкаре встретился с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом. Во время переговоров обсуждались успехи совместных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.
Володин подчеркнул, что действия России, Турции и Ирана в Сирии помогли справиться с терроризмом.
"Россия, Турция и Иран объединили усилия по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим государством", – отметил он.
Йылдырым отметил, что отношения между странами нужно продолжить укреплять.
При этом спикер турецкого парламента принял Вячеслава Володина в частной резиденции, что говорит об особом уважении к гостю.
Перед встречей делегация Госдумы во главе с Володиным осмотрела ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба и возложила там цветы.
Во второй половине дня делегация Госдумы примет участие в работе VI съезда. Партии справедливости и развития, которую основал нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Съезд пройдет впервые после смены политической системы в Турции.
Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла в Анкару накануне, 17 августа. В аэропорту ее встретили посол России в Турции Алексей Ерхов, депутат Партии справедливости и развития от провинции Гиресун Джемал Озтюрк и вице-губернатор Анкары Ахмет Чиракоглу.
Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. Такую задачу поставил перед депутатами спикер палаты Вячеслав Володин. По его инициативе в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". Доказательством того, что Россию не удалось изолировать в мире, стало участие во встрече 500 законодателей из 96 стран.
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