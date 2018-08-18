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Володин отметил успешные действия России и Турции в Сирии

Фото:duma.gov.ru
Отношения между странами продолжат укреплять

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Анкаре встретился с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом. Во время переговоров обсуждались успехи совместных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.

Володин подчеркнул, что действия России, Турции и Ирана в Сирии помогли справиться с терроризмом.

"Россия, Турция и Иран объединили усилия по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим государством", – отметил он.

Йылдырым отметил, что отношения между странами нужно продолжить укреплять.

При этом спикер турецкого парламента принял Вячеслава Володина в частной резиденции, что говорит об особом уважении к гостю.

Перед встречей делегация Госдумы во главе с Володиным осмотрела ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки переворота  в 2016 году попала бомба и возложила там цветы.

Во второй половине дня делегация Госдумы примет участие в работе VI съезда. Партии справедливости и развития, которую основал нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Съезд пройдет впервые после смены политической системы в Турции.

Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла в Анкару накануне, 17 августа. В аэропорту ее встретили посол России в Турции Алексей Ерхов, депутат Партии справедливости и развития от провинции Гиресун Джемал Озтюрк и вице-губернатор Анкары Ахмет Чиракоглу.

Развитие межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. Такую задачу поставил перед депутатами спикер палаты Вячеслав Володин. По его инициативе в июне этого года в Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". Доказательством того, что Россию не удалось изолировать в мире, стало участие во встрече 500 законодателей из 96 стран.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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