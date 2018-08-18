Скончался бывший генсек ООН

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Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер на 81-м году жизни. Об этом говорится на его странице в Twitter.
"Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединённых Наций и лауреат Нобелевской премии мира, мирно скончался в субботу, 18 августа, после непродолжительной болезни", – говорится в сообщении.
Кофи Аннан был главой организации в январе 1997 года. В 2001 году он получил Нобелевскую премию мира.
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