Скончался бывший генсек ООН

Он возглавлял организацию в 1997 году

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер на 81-м году жизни. Об этом говорится на его странице в Twitter.

"Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединённых Наций и лауреат Нобелевской премии мира, мирно скончался в субботу, 18 августа, после непродолжительной болезни", – говорится в сообщении.

Кофи Аннан был главой организации в январе 1997 года. В 2001 году он получил Нобелевскую премию мира.