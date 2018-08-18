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Володин обсудил возможность создания российско-турецкой парламентской комиссии

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Председателям профильных комитетов уже дали поручение отработать вопросы по составу, а также повестке работы комиссии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с председателем парламента Турции Бинали Йылдырым обсудили возможность создания парламентской комиссии высокого уровня. Об этом рассказали в российской парламентской делегации.

Отмечается, что председателям профильных комитетов Леониду Слуцкому и Волкану Бозкыру дали поручение отработать вопросы по составу, а также повестке работы комиссии. Кроме того, на встрече обсудили совместное противодействие терроризму и обеспечения региональной безопасности.

"В этой связи на встрече был затронут вопрос о планируемом проведении в Тегеране до конца этого года второй Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия", – рассказали в российской делегации.

Володин и Йылдырым также обсудили подготовку третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдёт в Анталье с 8 по 11 октября.

В субботу делегация Госдумы во главе с Володиным приняла участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, основателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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