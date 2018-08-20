Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер известный российский художник Виталий Волович

Автор иллюстраций к "Слову о полку Игореве" скончался на 91 году жизни

Художник с мировым именем, академик Российской академии художеств Виталий Волович ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы.

Волович известен своими иллюстрациями к средневековой литературе, в том числе к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Роману о Тристане и Изольде" и другим.

"Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался на 91-м году жизни", – говорится в сообщении.

Работы маститого автора находятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Пражской национальной галерее и других известных музеях.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

В Крыму утонул самолет

Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка

Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев

Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей