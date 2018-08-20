Умер известный российский художник Виталий Волович

Автор иллюстраций к "Слову о полку Игореве" скончался на 91 году жизни

Художник с мировым именем, академик Российской академии художеств Виталий Волович ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы.

Волович известен своими иллюстрациями к средневековой литературе, в том числе к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Роману о Тристане и Изольде" и другим.

"Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался на 91-м году жизни", – говорится в сообщении.

Работы маститого автора находятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Пражской национальной галерее и других известных музеях.