Доказательства зверств главы семейства оказались в распоряжении прокуратуры

Девушки, которые не вынесли издевательств отца, признались в преступлении.

Напомним, трех сестер обвиняют в убийстве отца, Михаила Хачатуряна. Его тело нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в столице, где жила семья. Дочери нанесли 57-летнему мужчине множество ранений, от которых он и скончался.

По словам девушек, глава семьи практически не выпускал их из дома. Сестры Хачатурян ходили только в магазин и школу, передает ТАСС. Из-за того что отец так давил на них, отношения были довольно напряженными, что и привело к трагедии. Кроме того, соседи рассказывали журналистам об оружии у Хачатуряна. Говорили даже, что он кому-то из них угрожал.

Между тем всплыли гораздо более страшные подробности этого дела. В прокуратуре заявили о доказательствах сексуального насилия Михаила над юными девушками.

Тем временем на суде старшая, Кристина, сказала, что раскаивается в убийстве отца-насильника. Все трое признали свою вину и активно сотрудничают со следствием, пишет РИА "Новости".

"При совершении преступления мы с сестрами сами вызвали полицию. Я раскаиваюсь в содеянном", – цитирует ее ТАСС.

Сестер арестовали 2 августа. Останкинский суд Москвы установил срок до 28 сентября. Адвокаты обжаловали это решение. Однако Мосгорсуд в понедельник оставил сестер под стражей, сообщает РИА "Новости".