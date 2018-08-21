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В Кемерово снесли сгоревшую "Зимнюю вишню"

На месте разобьют сквер и установят памятник погибшим

В Кемерово полностью снесли здание ТЦ "Зимняя вишня", которое сгорело в марте 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек.

Отмечается, что на месте ТЦ появится мемориал. Очевидцы утверждают, что рабочие привезли тротуарную плитку и памятник, который окрашен в зеленый цвет, передает портал "Ваш город. Кемерово".

Кроме того, здесь разобьют сквер, где посадят 60 деревьев, сообщает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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