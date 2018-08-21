Всплыли жуткие подробности смерти малыша в Подмосковье

Ребенок задохнулся в закрытой машине

Мать, закрывшая 5-летнего ребенка в машине на 3 часа, где он задохнулся, не находит себе места и сидит на таблетках. Женщина постоянно угрожает свести счеты с жизнью и пока не давала показания в полиции. Об этом рассказали осведомленные источники.

Трагедия случилась 20 августа в подмосковном Ступино, куда 35-летняя женщина приехала на машине устраиваться на работу фасовщицей. Вместе с ней в салоне находился ее единственный сын, только недавно малышу исполнилось 5 лет. Испугавшись, что он убежит, она оставила его одного в машине, пристегнув в детском кресле. При этом двери автомашины она закрыла и окна тоже. На улице было +30°C, а в машине +60°C. Не выдержав температуры, мальчик погиб.

Следствие установило, что матери не было на месте почти три часа.

"Говорит, ей показалось, прошло минут 40, и она даже подумать не могла, что закрывать ребенка опасно. Но машина стояла на солнцепеке и страшно раскалилась. Когда женщина открыла дверь и увидела, что случилось с малышом, она упала в обморок", – цитирует источник в правоохранительных органах "Комсомольская правда".

Осведомитель рассказал, что семья погибшего ребенка вполне обеспеченная и даже состоятельная. Родители не пили, отец работает в столице, а мать до беременности работала на бетонном заводе. За день до трагедии их единственному сыну исполнилось 5 лет, и тогда они решили, что женщине можно выходить трудиться.

"Что творилось с матерью на месте трагедии, страшно рассказывать. Ее буквально отдирали от тела, от машины, от асфальта. Четыре раза вызывали скорую. Женщину до сих пор даже не допросили, она под таблетками, под присмотром родственников. Все время твердит о суициде, ее одну ни на секунду не оставляют", – рассказал источник.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", минимальное наказание – до двух лет.