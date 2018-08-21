В Питере выпустили на волю вербовщика ИГ

Уроженца Средней Азии задержали после теракта в метро Серной столицы в 2017 году

И вот теперь Ленинградский районный суд отпустил Шухрата Сатымбаева из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.

Также фигуранта дела оштрафовали 50 тыс. рублей. Он "вину признал полностью, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления", – рассказала FlashNord объединенная пресс-служба.

Кроме того, Сатымбаев активно помогал в раскрытии и расследовании преступления. Он находился под арестом с 6 апреля 2017-го по 14 июня 2018 года.

Уроженца Средней Азии и еще шестерых поймали сразу после взрыва в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Теракт унес жизни 16 человек, погиб и предполагаемый террорист-смертник..

Сатымбаев проходил по делу о вербовке в ИГ "("Исламское государство", запрещенное в России) через WhatsApp. Следователи не нашли связь задержанных с исполнителем преступления – смертником Акбаржоном Джалиловым.



