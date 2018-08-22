В Берлине арестовали россиянина

Его подозревают в подготовке теракта

В Берлине задержали гражданина России. Его обвиняют в подготовке теракта с использованием взрывчатки.

"Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России", – цитирует сообщение РИА "Новости".

Отмечается, что задержанный готовил "тяжкое преступление" против государства.

По версии прокуратуры, он и его напарник планировали устроить взрыв в Германии, однако о точном месте не сообщается. Во время обысков в квартире нашли взрывчатое вещество триацетона трипероксид. Трагедию предотвратили полицейские.

Подозреваемый остался в Берлине, а его сообщник уехал во Францию, где его задержали в апреле 2017 года.