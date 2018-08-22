Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Берлине арестовали россиянина

Фото: GLOBAL LOOK press/snapshot-photography
Его подозревают в подготовке теракта

В Берлине задержали гражданина России. Его обвиняют в подготовке теракта с использованием взрывчатки.

"Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России", – цитирует сообщение РИА "Новости".

Отмечается, что задержанный готовил "тяжкое преступление" против государства. 

По версии прокуратуры, он и его напарник планировали устроить взрыв в Германии, однако о точном месте не сообщается. Во время обысков в квартире нашли взрывчатое вещество триацетона трипероксид. Трагедию предотвратили полицейские.

Подозреваемый остался в Берлине, а его сообщник уехал во Францию, где его задержали в апреле 2017 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Всплыли жуткие подробности пожара на борту Ту-204

На глазах у пассажиров загорелся двигатель

Атаку Киева на Крымский мост разоблачили

Эксперты обсуждают намеки Турчинова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей