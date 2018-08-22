"Единая Россия" организовала праздник по всей стране в День государственного флага

В торжественных мероприятиях участвовали тысячи людей и депутаты всех уровней

Сегодня во всех уголках России прошли яркие шествия и флешмобы. Миллионы россиян повязали ленточки триколор в знак уважения к флагу нашей страны.

"Очень важно, что среди тех, кто принимает участие в праздничных мероприятиях, много молодежи, потому что это говорит о том, что молодежь не боится проявлять патриотические чувства", – отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В Приамурье на радость детворе раздавали разноцветные воздушные шары. Кроме того, участникам празднований предложили интересные экскурсии, квесты и викторины по теме. И конечно, всем дарили ленточки триколор.

Флешмоб с большим флагом России устроили во Владивостоке. Однопартийцы и сторонники "Единой России" прошли с полотнищем размером 10 на 15 м вдоль Спортивной набережной – до скульптуры "Семь сопок" на верхней площадке.

Патриотический автопробег с участием 15 мотоциклов и машин партия провела в Хабаровске, аналогичное мероприятие прошло и в Иркутской области. Там водители проехали по маршруту Иркутск – Тулун. А в республике Алтай тоже появился большой триколор, 50-метровый флаг активисты партии водрузили на вершине горы Тугая.

Торжественный митинг в честь праздника состоялся в Новосибирской области, в сквере перед городским театром оперы и балета. В Красноярском крае партийцы провели патриотические акции. Разнообразные тематические выставки открылись в Томской области. Для жителей всех районов проводились конкурсы. Также их пригласили поучаствовать в культурных программах.

В Екатеринбурге члены Свердловского регионального отделения МГЕР тоже устроили городскую акцию, на которой горожанам раздали более 500 ленточек и флажков.

Первые паспорта молодежи торжественно вручили в этот день в Кургане. Добрые слова горожан о нашей стране активисты МГЕР собирали в книгу "Россия – это ...".

Автопробег 22 августа прошел и в Уфе. Машины с триколорами проехали через всю столицу Башкортостана.

А в Тамбовской области этот праздничный день ознаменовался рекордом. На торжествах, в которых участвовали более 3 тысяч человек, развернули огромный флаг. Весит оно 100 кг, его длина – 84 метра, а площадь – 756 кв. метров.

В Курске на Театральной площади установили 3D-баннер цветов триколора, а в Орле состоялось праздничное шествие с флагом. Участвовали около 3 тысяч человек. Мордовское региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" организовало в Саранске акцию "Флаг моей страны".

Еще один автопробег, а также флешмоб "Триколор" прошли в Калуге. На Театральной площади развернули 30-метровый флаг. Водители торжественно проехали в автоколонне и по Черкесску. Участники стартовали с площади Ленина, проехали по основным улицам города к стеле при въезде в столицу республики

В парке Воронежа "Алые паруса" работала интерактивная площадка "Любимая Россия". Активисты оборудовали для всех желающих фотозону. Также воронежцам устроили викторину: предложили проверить знания истории и символики нашего флага.

В Астрахани члены "Единой России" провели акцию "Триколор" и раздали ленточки с изображением флага. В библиотеках, музеях, кинотеатрах в праздничный день прошли тематические лектории, выставки и фильмы.

Празднования продолжаются. Россиян во многих городах ждут концерты и тематические акции.

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР". Документ постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации. Указом президента РФ от 20 августа 1994 г. был установлен День Государственного флага Российской Федерации.