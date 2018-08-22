Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" организовала праздник по всей стране в День государственного флага

Фото: khabarovsk.er.ru
В торжественных мероприятиях участвовали тысячи людей и депутаты всех уровней

Сегодня во всех уголках России прошли яркие шествия и флешмобы. Миллионы россиян повязали ленточки триколор в знак уважения к флагу нашей страны.

"Очень важно, что среди тех, кто принимает участие в праздничных мероприятиях, много молодежи, потому что это говорит о том, что молодежь не боится проявлять патриотические чувства", – отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В Приамурье на радость детворе раздавали разноцветные воздушные шары. Кроме того, участникам празднований предложили интересные экскурсии, квесты и викторины по теме. И конечно, всем дарили ленточки триколор.

Флешмоб с большим флагом России устроили во Владивостоке. Однопартийцы и сторонники "Единой России" прошли с полотнищем размером 10 на 15 м вдоль Спортивной набережной – до скульптуры "Семь сопок" на верхней площадке.

Патриотический автопробег с участием 15 мотоциклов и машин партия провела в Хабаровске, аналогичное мероприятие прошло и в Иркутской области. Там водители проехали по маршруту Иркутск – Тулун. А в республике Алтай тоже появился большой триколор, 50-метровый флаг активисты партии водрузили на вершине горы Тугая.

Торжественный митинг в честь праздника состоялся в Новосибирской области, в сквере перед городским театром оперы и балета. В Красноярском крае партийцы провели патриотические акции. Разнообразные тематические выставки открылись в Томской области. Для жителей всех районов проводились конкурсы. Также их пригласили поучаствовать в культурных программах.

В Екатеринбурге члены Свердловского регионального отделения МГЕР тоже устроили городскую акцию, на которой горожанам раздали более 500 ленточек и флажков.

Первые паспорта молодежи торжественно вручили в этот день в Кургане. Добрые слова горожан о нашей стране активисты МГЕР собирали в книгу "Россия – это ...".

Автопробег 22 августа прошел и в Уфе. Машины с триколорами проехали через всю столицу Башкортостана.

А в Тамбовской области этот праздничный день ознаменовался рекордом. На торжествах, в которых участвовали более 3 тысяч человек, развернули огромный флаг. Весит оно 100 кг, его длина – 84 метра, а площадь – 756 кв. метров.

В Курске на Театральной площади установили 3D-баннер цветов триколора, а в Орле состоялось праздничное шествие с флагом. Участвовали около 3 тысяч человек. Мордовское региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" организовало в Саранске акцию "Флаг моей страны".

Еще один автопробег, а также флешмоб "Триколор" прошли в Калуге. На Театральной площади развернули 30-метровый флаг. Водители торжественно проехали в автоколонне и по Черкесску. Участники стартовали с площади Ленина, проехали по основным улицам города к стеле при въезде в столицу республики

В парке Воронежа "Алые паруса" работала интерактивная площадка "Любимая Россия". Активисты оборудовали для всех желающих фотозону. Также воронежцам устроили викторину: предложили проверить знания истории и символики нашего флага.

В Астрахани члены "Единой России" провели акцию "Триколор" и раздали ленточки с изображением флага. В библиотеках, музеях, кинотеатрах в праздничный день прошли тематические лектории, выставки и фильмы.

Празднования продолжаются. Россиян во многих городах ждут концерты и тематические акции.

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР". Документ постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации. Указом президента РФ от 20 августа 1994 г. был установлен День Государственного флага Российской Федерации.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Всплыли жуткие подробности пожара на борту Ту-204

На глазах у пассажиров загорелся двигатель

Атаку Киева на Крымский мост разоблачили

Эксперты обсуждают намеки Турчинова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей