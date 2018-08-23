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В выходные погода преподнесет москвичам сюрприз

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
В город вернется жара

Оставшиеся летние дни порадуют москвичей отличной погодой. Днем в городе будет солнечно, и только ночи станут по-осеннему прохладными.

Пришедший с запада антициклон принесет в столицу ясную погоду без осадков. Несмотря на  большой суточный ход температуры, она все равно останется в пределах летних значений, сообщили в Гидрометцентре.

"Ночи будут теплее с каждым днем. Прошедшая ночь была самой холодной в Москве, но с каждым днем температура будет повышаться", – пишут РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

В четверг, 23 августа, столбики термометров поднимутся лишь до отметки в +19 ... +21°С. Однако уже в пятницу, 24 августа, погода улучшится. Днем потеплеет до +22 ... +24°С.

В выходные москвичи смогут насладиться отличным отдыхом. В эти дни будет по-летнему жарко, +24 ... +26°С в субботу и +25 ... +27°С в воскресенье.

Осадков не ожидается, погода безоблачная, ветра практически не будет, поэтому погода станет очень комфортной, сказала специалист.

В начале рабочей недели эта тенденция сохранится и горожан ждет дальнейшее потепление до +24 ... +29°С. 

В Северной столице в четверг, 23 августа, погода также будет теплой и сухой. Температура воздуха составит +21 ... +23°С, давление в течение дня слабо понизится, передает FlashNord со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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