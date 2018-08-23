В выходные погода преподнесет москвичам сюрприз

Здоровье
- Найдена неожиданная польза алкоголя
- От ранней смерти спасет особый напиток
- Найден рецепт мужского долголетия
Оставшиеся летние дни порадуют москвичей отличной погодой. Днем в городе будет солнечно, и только ночи станут по-осеннему прохладными.
Пришедший с запада антициклон принесет в столицу ясную погоду без осадков. Несмотря на большой суточный ход температуры, она все равно останется в пределах летних значений, сообщили в Гидрометцентре.
"Ночи будут теплее с каждым днем. Прошедшая ночь была самой холодной в Москве, но с каждым днем температура будет повышаться", – пишут РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
В четверг, 23 августа, столбики термометров поднимутся лишь до отметки в +19 ... +21°С. Однако уже в пятницу, 24 августа, погода улучшится. Днем потеплеет до +22 ... +24°С.
В выходные москвичи смогут насладиться отличным отдыхом. В эти дни будет по-летнему жарко, +24 ... +26°С в субботу и +25 ... +27°С в воскресенье.
Осадков не ожидается, погода безоблачная, ветра практически не будет, поэтому погода станет очень комфортной, сказала специалист.
В начале рабочей недели эта тенденция сохранится и горожан ждет дальнейшее потепление до +24 ... +29°С.
В Северной столице в четверг, 23 августа, погода также будет теплой и сухой. Температура воздуха составит +21 ... +23°С, давление в течение дня слабо понизится, передает FlashNord со ссылкой на Северо-Западное УГМС.
Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней
Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся