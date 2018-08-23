Подмосковные школьники не разорят родителей

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Опытным родителям хорошо известно, что давно пора покупать все нужное для школы. И в помощь всем семьям учеников в августе в Московской области уже разместились 17 ярмарок, на которых можно найти одежду, портфели и канцелярские товары по приемлемым ценам. И на почти десяти из них всевозможные скидки предлагают предприятия, выпускающие школьную форму.
При этом стандартный комплект для девочки – пиджак, юбка, брюки и блузка – обойдется в среднем в 6 тыс. рублей. А брючный костюм и несколько рубашек для мальчика стоят подешевле – около 5 тыс. рублей.
Классические ботинки мальчику стоят от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Туфельки для девочки – от 700 до 3 тыс. рублей. А комплект спортивной формы с кроссовками обойдется в 4-5 тыс. руб., подсчитало интернет-здание "Подмосковье сегодня".
Сбор первоклассника, по рассказу одной из подмосковных мам, может уложиться в 15 тыс. рублей.
К тому же стартовал сезон распродаж, и местные производители предложили на свою продукцию скидки от 15 до 40%.
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