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Подмосковные школьники не разорят родителей

Новый учебный год все ближе, и нужно вплотную заняться снаряжением детей, в какой бы класс они ни шли

Опытным родителям хорошо известно, что давно пора покупать все нужное для школы. И в помощь всем семьям учеников в августе в Московской области уже разместились 17 ярмарок, на которых можно найти одежду, портфели и канцелярские товары по приемлемым ценам. И на почти десяти из них всевозможные скидки предлагают предприятия, выпускающие школьную форму.

При этом стандартный комплект для девочки – пиджак, юбка, брюки и блузка – обойдется в среднем в 6 тыс. рублей. А брючный костюм и несколько рубашек для мальчика стоят подешевле – около 5 тыс. рублей.

Классические ботинки мальчику стоят от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Туфельки для девочки – от 700 до 3 тыс. рублей. А комплект спортивной формы с кроссовками обойдется в 4-5 тыс. руб., подсчитало интернет-здание "Подмосковье сегодня".  

Сбор первоклассника, по рассказу одной из подмосковных мам, может уложиться в 15 тыс. рублей. 

К тому же стартовал сезон распродаж, и местные производители предложили на свою продукцию скидки от 15 до 40%.

Полина ДОРОЖКИНА
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