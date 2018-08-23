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Парк "Зарядье" попал в список лучших в мире по версии журнала Time

Фото: zaryadyepark.ru
За неполный год с момента открытия насладиться прогулкой там уже успели миллионы жителей и гостей Москвы

Столичный парк получил очередную порцию похвал. В сотню выдающихся мест мира его включило американское издание Time. Соседи по почетному списку – музей Лувр в Париже, Абу-Даби в Арабских Эмиратах и парк развлечений Тиволи, что в Копенгагене.

Журнал отметил изюминки парка, которые отличают его от других, свойственных "советским городам". Это ледяная пещера, концертный зал и, конечно, знаменитый "парящий" мост, который неизменно привлекает внимание посетителей.

Фото: GLOBAL LOOK press

Разработку дизайна парка, который торжественно открыли в сентябре прошлого года, доверили американскому архитектурному бюро Diller Scofidio + Renfro.

Фото: stroi.mos.ru

Ранее парк привлек внимание другого известного издания. "Зарядье" оказалось в списке номинантов на премию архитектурного журнала Dezeen, напоминает РИА "Новости".

Виктория БАЛАЯН
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