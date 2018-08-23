Парк "Зарядье" попал в список лучших в мире по версии журнала Time

За неполный год с момента открытия насладиться прогулкой там уже успели миллионы жителей и гостей Москвы

Столичный парк получил очередную порцию похвал. В сотню выдающихся мест мира его включило американское издание Time. Соседи по почетному списку – музей Лувр в Париже, Абу-Даби в Арабских Эмиратах и парк развлечений Тиволи, что в Копенгагене.

Журнал отметил изюминки парка, которые отличают его от других, свойственных "советским городам". Это ледяная пещера, концертный зал и, конечно, знаменитый "парящий" мост, который неизменно привлекает внимание посетителей.

Разработку дизайна парка, который торжественно открыли в сентябре прошлого года, доверили американскому архитектурному бюро Diller Scofidio + Renfro.

Ранее парк привлек внимание другого известного издания. "Зарядье" оказалось в списке номинантов на премию архитектурного журнала Dezeen, напоминает РИА "Новости".