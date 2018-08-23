Босния задержала на границе Захара Прилепина

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Бывшего замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии ДНР, российского писателя Захара Прилепина по дороге из Белграда в Баня-Луку задержали на границе Сербии с Боснией и Герцеговиной (БиГ).
Россиянин направлялся в качестве приглашенного почетного гостя и участника Собрания Кочича.
"Развернули как террориста. Основание – официальная бумага министерства безопасности Республики...
Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям", – написал Прилепин на своей странице в Facebook в четверг, 23 августа. При этом он отметил, что въезд в БиГ ему запрещен еще с 26 марта нынешнего года.
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