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Босния задержала на границе Захара Прилепина

Российского писателя приняли за "террориста"

Бывшего замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии ДНР, российского писателя Захара Прилепина по дороге из Белграда в Баня-Луку задержали на границе Сербии с Боснией и Герцеговиной (БиГ).

Россиянин направлялся в качестве приглашенного почетного гостя и участника Собрания Кочича.

"Развернули как террориста. Основание – официальная бумага министерства безопасности Республики... Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям", – написал Прилепин на своей странице в Facebook в четверг, 23 августа. При этом он отметил, что въезд в БиГ ему запрещен еще с 26 марта нынешнего года.

Наталья КУРИПКО
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