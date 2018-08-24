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ТЦ "Зимняя вишня" сгорела из-за неисправного электроприбора

Названа причина страшной трагедии в Кемерово

Возгорание в кемеровском торговом центре произошло из-за светодиодного светильника, на который попал растаявший лед с крыши и вызвал короткое замыкание.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на выводы экспертов, в роковой момент должен был сработать защитный автомат, однако, как выяснилось, он был сломан.

Также следственная экспертиза показала, что в электропроводке здания были некорректно распределены нагрузки, а изоляция проводов фактически отсутствовала из-за перегревов.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла в марте 2018 года. В результате пожара в торговом центре погибли 60 человек, среди них было большое количество детей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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