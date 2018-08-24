ТЦ "Зимняя вишня" сгорела из-за неисправного электроприбора

Здоровье
- Здоровье смолоду: названа неожиданная причина появления рака
- От ранней смерти спасет особый напиток
- Найден рецепт мужского долголетия
Возгорание в кемеровском торговом центре произошло из-за
светодиодного светильника, на который попал растаявший лед с крыши и вызвал
короткое замыкание.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на выводы экспертов, в роковой момент должен был сработать защитный автомат, однако, как выяснилось, он был сломан.
Также следственная экспертиза показала, что в электропроводке здания были некорректно распределены нагрузки, а изоляция проводов фактически отсутствовала из-за перегревов.
Напомним, трагедия в Кемерово произошла в марте 2018 года. В результате пожара в торговом центре погибли 60 человек, среди них было большое количество детей.
Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней
Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся