Осень сведет москвичей с ума

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К ним довольно близко подобралась осенняя депрессия. Прохладное и дождливое время года вызывает у слишком чувствительных людей предрасположенность к хандре. Об этом предупредили в департаменте здравоохранения города.
Не хватает солнца, к тому же опадает листва и в целом природа "замирает". Все это обычно и становится причиной плохого настроения, пояснил АГН "Москва" главный специалист по психологическому здоровью департамента Георгий Костюк.
По его словам, такая ситуация характерна не только для осени, но и для весны.
Депрессии, по данным эпидемиологов, подвержены около 6% москвичей и жителей европейских городов. Но эти люди не спешат обращаться за помощью специалистов, что может привести к печальным последствиям, отметил Костюк, цитирует телеканал "360".
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