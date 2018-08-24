Регионы ответили на вопросы пострадавших вкладчиков

Кандидаты на высшие посты обозначили свою позицию по этой проблеме накануне единого дня голосования

Представители Союза вкладчиков выясняют, как защитят права потерявших деньги людей. Речь идет о так называемых "превышенцах" – людях, сумма вкладов которых в разорившиеся банки составляет более 1 млн 400 тыс. рублей. Кроме того, пострадавших вкладчиков волнует позиция кандидатов на высшие посты в регионах по деятельности Центробанка и возможном референдуме, чтобы передать Банк России в подчинение правительства.

"Люди потеряли деньги, заработанные за десятки лет честным трудом", – сказал в беседе с изданием Znak.com председатель Союза вкладчиков Николай Николаев. Так, только в Тюменской области "превышенцы" потеряли в общей сложности более миллиарда рублей, передает URA.RU. Естественно, им важно, как кандидаты планируют отстаивать их интересы.

На уровне регионов помочь пострадавшим вкладчикам довольно сложно, отмечает большая часть претендентов на высшие посты. Однако кандидаты обещают сделать все возможное, чтобы решить эту проблему, и рассматривают обращения людей как наказ. Об этом пишет издание "Накануне.ру".

Работу правоохранительных и надзорных органов Артем Зайцев (ЛДПР), кандидат в губернаторы Тюменской области, назвал разобщенной на фоне того, что ЦБ фактически "умывает руки" после отзыва лицензий у банков. А ведь все инстанции обязаны действовать согласно законодательству нашей страны.

"Так что нам стоит переписать эти законы? Скоординировав действия всех сторон, мы в обозримой перспективе смогли бы решить проблемы 90% всех вкладчиков. А остальным 10% убытки может и государство компенсировать", – цитирует его News-24.ru.

Чтобы избежать проблем с теряющими деньги вкладчиками, государству нужен полный контроль деятельности банков на всех уровнях. От выдачи до отзыва лицензии. А если такие механизмы не работают, то людям безопаснее закапывать деньги в огороде, отмечает кандидат в губернаторы Подмосковья Лилия Белова.

В том, что ненадежные банки расплодились, виноват сам ЦБ, считает кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лымпио. Он "занимается фактическим обманом", сначала выдавая кредитным учреждениям лицензии, а затем отзывая их. А ведь потерь можно было бы избежать, изначально контролируя банки. Сейчас же ситуация такова: банки ликвидируют, а людям, потерявшим деньги, предоставляют самим разбираться в собственных проблемах.

