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России угрожает украинская чума

Фото: GLOBAL LOOK press/Radek Petrasek
От эпидемий спасает зона отчуждения

На российско-украинской границе установили карантинную полосу. По словам начальника управления Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Владимира Жилина, карантинная зона нужна, чтобы защититься от чумы крупного рогатого скота, оспы овец, ящура, сибирской язвы и других опасных заболеваний.

На 300-метровой зоне отчуждения запрещено пасти и содержать домашний скот, ее границы отделены 174 предупреждающими знаками, сообщается на сайте ведомства.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Александр Эктов рассказал о том, что произошло после нововведения. По его словам, сотрудники ФСБ передали в управление ветеринарии 5 материалов по поводу незаконного перемещения животных и животноводческой продукции через границу Украины и России.

Он уточнил, что было задержано около 600 кг говядины, 200 шкур крупного рогатого скота, свыше 300 кг колбас, 50 кг плавленого сыра и 6 лошадей. Нарушители границы привлечены к административной ответственности, продукция уничтожена, а кони отправлены по месту назначения.

Валентина МАЙОРОВА
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